Galaxy S26: Samsung prevede di vendere 35 milioni di unità grazie all’intelligenza artificiale

Nonostante ci sia ancora una certa confusione sulla serie Galaxy S26 e sui modelli in uscita, sembra che Samsung sia piuttosto convinta del suo successo. In base alle previsioni annuali della divisione mobile di Samsung, l'azienda prevede di vendere 36 milioni di unità, con l'intera linea che potrebbe raggiungere ben 240 milioni di unità a livello globale. Vediamo meglio i dettagli.

La serie Galaxy S26 sarà un successo? Secondo quanto riportato dalla testata coreana Maeil Business News, Samsung ha pubblicato le previsioni annuali dedicate alla divisione mobile. Samsung prevede di vendere 36 milioni di unità, considerando i modelli S26, S26 Plus e Ultra, oltre ad eventuali - ma non certe - versioni Edge e FE (in questo caso restiamo in attesa di aggiornamenti). Ricordiamo infatti che alcune indiscrezioni avevano suggerito un possibile abbandono del progetto Edge. Galaxy S26 Edge non è morto: Samsung starebbe lavorando a un modello ultra-sottile chiamato "More Slim" Tuttavia, ulteriori fonti fanno pensare a un cambio di strategia di Samsung, che non avrebbe cancellato il progetto ma lo avrebbe rivisto per puntare a una versione ultra-sottile in grado di competere meglio con altri modelli, come iPhone Air. Ad attirare una vasta fetta di consumatori potrebbero essere le funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come abbiamo già potuto vedere con smartphone come il Pixel 10.