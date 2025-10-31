Galaxy S26 Edge non è morto: Samsung starebbe lavorando a un modello ultra-sottile chiamato “More Slim”

Un S26 Edge reincarnato?

Secondo altre indiscrezioni, Samsung starebbe ancora sviluppando il software per il Galaxy S26 Edge. A riportare questa informazione è stato l'utente CID su X, che avrebbe individuato dei file firmware corrispondenti a quel telefono. Inoltre, l'utente SPYGO19726 ha condiviso su X altre informazioni del modello "More Slim": si tratterebbe di uno smartphone sottile di 5,56 mm, quindi più sottile dell'S25 Edge (5,8 mm) e dell'Iphone Air, seppur di poco (5,6 mm).

Inoltre, questo modello dovrebbe avere un display LTPO da 6,6 pollici, un SoC Exynos 2600 e una batteria di circa 4.300 mAh (rispetto alla capacità di 3.900 mAh dell'S25 Edge). A cambiare sarebbero anche i materiali, stavolta con un telaio in alluminio composito con sottostruttura rinforzata in titanio, a differenza dell'S25 Edge che è realizzato interamente in titanio. Per quanto concerne il comparto fotografico, invece, il nuovo S26 Edge dovrebbe avere un sensore principale da 50 MP e un sensore ultragrandangolare da 50 MP.