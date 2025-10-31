Heart Machine licenzia ancora, poco prima della pubblicazione del suo nuovo gioco

Heart Machine, lo studio di Hyper Light, pare aver nuovamente licenziato parte della propria forza lavoro, almeno secondo quanto indicato da vari sviluppatori tramite i social media.
La parte più triste è che i licenziamenti arrivano tre settimane dopo il precedente giro di licenziamenti e una decina di giorni prima dell'uscita del nuovo gioco della compagnia: Possessor(s).
Il commento di una sviluppatrice di Heart Machine
La community manager e PR manager Yiyi Zhang di Heart Machine ha condiviso in rete un video affermando che "Heart Machine ha appena licenziato un altro po' di persone, con effetto immediato", Zhang compresa chiaramente.
Prosegue affermando: "Quando Possessor(s) sarà pubblicato l'11 novembre, non so se ci sarà qualcuno che ha lavorato al gioco ancora dentro la compagnia. Il mondo dello sviluppo dei videogiochi funziona così!".
Varie altre persone del team hanno segnalato di essere state licenziate e nessuna di queste fa parte della lista di dipendenti licenziati che a inizio mese era stata fornita da Heart Machine. Il grande problema del team è stato il fallimento commerciale di Hyper Light Breaker. L'unico grande successo del team è stato il suo primo gioco, Hyper Light Drifter, del 2016.