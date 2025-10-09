Heart Machine abbandona lo sviluppo di Hyper Light Breaker dopo 9 mesi di accesso anticipato e licenzia

Heart Machine ha annunciato di aver messo fine allo sviluppo di Hyper Light Breaker, il gioco roguelite entrato in accesso anticipato a inizio anno.
Inoltre, ha licenziato un numero indefinito di membri dello staff come conseguenza.
Il commento del team di Hyper Light Breaker
"Mentre concludiamo il nostro lavoro su Hyper Light Breaker, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di separarci da alcuni membri di talento del nostro team. Non era la soluzione ideale, ma l'unica possibile date le circostanze", si legge in una dichiarazione dello studio.
"Sebbene questa decisione comporti la conclusione del progetto, essa riflette forze più ampie che esulano dal nostro controllo, tra cui cambiamenti nei finanziamenti, consolidamenti aziendali e l'incertezza che caratterizza oggi il contesto in cui operano molti piccoli studi come il nostro".
Lo studio aveva già licenziato del personale nel novembre dello scorso anno, ma all'epoca c'era la speranza che Hyper Light Breaker potesse risollevare la situazione. Il videogioco non ha però avuto successo sufficiente, è oramai chiaro, e il team si è spostato sul nuovo progetto da poco annunciato, Possessor(s).
Vi avevamo raccontato che Hyper Light Breaker è un roguelike promettente, ma che richiede un po' di lavoro in più: purtroppo il progetto non arriverà mai a conclusione.