Il monitor MSI MAG da 32" UHD è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor MSI MAG da 32" UHD a 329,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 349 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor MSI MAG 322UPF
Si tratta di un monitor da 32" UHD IPS, 160 Hz e tempo di risposta di 1ms. Il pannello Rapid IPS offre un contrasto nativo di 1000:1, mentre MSI AI Vision arricchisce i dettagli nelle aree più scure, ottimizzando colori e luminosità. Questo monitor supporta fino a 1,07 miliardi di colori con il 125,7% dello spazio colore sRGB.
Troviamo inoltre le tecnologie Less Blue Light PRO e Anti-Flicker progettate per ridurre l'affaticamento degli occhi. Il design senza cornice riduce le linee dei bordi tra gli schermi, mentre lato connettività troviamo porte DP 1.4a e HDMI 2.1 CEC. Lo stand è regolabile in tre modi, ovvero inclinazione, altezza e giro.