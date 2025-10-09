Il trailer di lancio di Absolum ci ricorda che ora è disponibile su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

Da oggi Absolum è disponibile su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam) e per festeggiare Dotemu e gli sviluppatori di Guard Crush Games e Supamonks hanno pubblicato il trailer di lancio del loro promettente action roguelike, che potrete guardare qui sotto.
Il filmato presenta i protagonisti dell'avventura e offre un assaggio del frenetico gameplay del gioco. Ispirato ai classici come Golden Axe e Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara, gli sviluppatori hanno dato vita a un beat 'em ibridato a una struttura roguelite, in pratica un "rogue 'em up", usando il termine coniato da Dotemu.
Absolum include anche la co-op per due giocatori
Absolum ci catapulta a Talamh, un mondo dark fantasy che fa da sfondo alla storia di ribellione di di quattro eroi contro il tirannico Sun King Azra, che ha soggiogato la magia e imposto il suo dominio attraverso l'Ordine Cremisi.
Il gameplay mescola combattimenti a scorrimento laterale con elementi roguelite: ogni run è diversa grazie a livelli generati proceduralmente, missioni secondarie e percorsi ramificati, Rituali che modificano le abilità, e Ispirazioni sbloccabili dopo i boss. Gli utenti possono vestire i panni dei quattro eroi prinicipali, ognuno caratterizzato da abilità e poteri unici. Oltre che in solitaria, è possibile affrotnare il gioco con un amico grazie alla co-op locale e online a due giocatori.