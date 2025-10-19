Absolum ha un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Il trailer con i riconoscimenti della stampa per Absolum conferma le impressioni positive che le testate internazionali hanno espresso in merito al brillante action roguelite sviluppato da DotEmu, Guard Crush Games e Supamonks.
I tanti voti fra il 9 e il 10 descrivono Absolum come un'esperienza davvero divertente, che rinfresca finalmente un genere come quello dei picchiaduro a scorrimento, catapultandoci peraltro in una suggestiva ambientazione dark fantasy fra magia proibita e ribellione.
Dopo un disastro che sconvolge il regno di Talamh, re Azra prende il potere, bandendo ogni forma di magia e imprigionando gli stregoni. A opporsi a questo regime nasce una resistenza guidata da Uchawi, a cui aderiscono eroi di ogni razza: la guerriera elfa Galandra, il nano armato Karl e molti altri personaggi.
Sul piano del gameplay, Absolum si distingue per un sistema di combattimento eccellente, erede diretto di Streets of Rage 4: ogni personaggio dispone di attacchi base, combo e un'Arte Arcana selezionabile tra sei varianti, che definisce la strategia di battaglia.
Un grande successo, come da aspettative
Le reazioni entusiastiche della critica non sono state le sole: Absolum ha già venduto molte copie, a conferma della solidità di un progetto che porta sullo schermo un'azione dinamica, basata sul tempismo di parate perfette, contrattacchi e meccaniche raffinate per l'esecuzione di manovre devastanti.
La componente roguelite arricchisce l'esperienza con riti magici che modificano radicalmente le abilità: fuoco, vento, negromanzia o manipolazione del tempo si intrecciano creando sinergie spettacolari, come tornado infuocati o onde elettriche.