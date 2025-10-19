0

My Eerie Lair è un cozy game a base di vampiri dagli autori di Ravenous Devils

Bad Vices Games, il team italiano autore degli apprezzati Ravenous Devils e While We Wait Here, ha annunciato il suo nuovo titolo: un bizzarro cozy game a base di vampiri intitolato My Eerie Lair.

Il team italiano Bad Vices Games ha annunciato My Eerie Lair, un cozy game a base di vampiri in cui avremo la possibilità di esplorare e arredare un castello gotico appartenente appunto a un vampiro, il pericoloso e affascinante Victor.

Il maestoso edificio non presenta griglie, limiti di spazio, punteggi o penalità: durante il gioco verremmo accompagnati soltanto dalla libertà di creare ambienti suggestivi e ricchi di atmosfera, giocando con migliaia di oggetti e combinazioni cromatiche.

La trama che viene raccontata in My Eerie Lair è appunto quella di Victor e della sua promessa sposa Mary, la cui relazione verrà rivelata attraverso una serie di dettagli man mano che faremo progressi all'interno della modalità storia.

L'ambientazione gotica, impreziosita da luci soffuse e toni desaturati, diventa così lo scenario perfetto per un racconto di amore, prigionia e redenzione.

Un progetto originale

Dopo le interessanti esperienza di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Ravenous Devils e nella recensione di While We Wait Here, Bad Vices Games ha voluto dunque dedicarsi a un progetto originale e diverso rispetto a quanto fatto in precedenza.

Durante la campagna potremo sfruttare i Gloomlings, servitori incappucciati e svogliati di Victor, che vanno spronati a collaborare per sbloccare casse magiche: si tratta di ricompense che contengono nuovi arredi e decorazioni, andando ad ampliare ulteriormente le possibilità creative.

Per chi preferisce concentrarsi solo sulla parte creativa, tuttavia, My Eerie Lair offre anche una Modalità Senza Fine dove il tempo e la trama si dissolvono, lasciando spazio alla pura immaginazione.

