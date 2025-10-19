My Eerie Lair è un cozy game a base di vampiri dagli autori di Ravenous Devils

Il team italiano Bad Vices Games ha annunciato My Eerie Lair, un cozy game a base di vampiri in cui avremo la possibilità di esplorare e arredare un castello gotico appartenente appunto a un vampiro, il pericoloso e affascinante Victor.

Il maestoso edificio non presenta griglie, limiti di spazio, punteggi o penalità: durante il gioco verremmo accompagnati soltanto dalla libertà di creare ambienti suggestivi e ricchi di atmosfera, giocando con migliaia di oggetti e combinazioni cromatiche.

La trama che viene raccontata in My Eerie Lair è appunto quella di Victor e della sua promessa sposa Mary, la cui relazione verrà rivelata attraverso una serie di dettagli man mano che faremo progressi all'interno della modalità storia.

L'ambientazione gotica, impreziosita da luci soffuse e toni desaturati, diventa così lo scenario perfetto per un racconto di amore, prigionia e redenzione.