Resident Evil Requiem per PS5 è disponibile per il preordine su Amazon

Capcom inaugura una nuova era per il survival horror con Resident Evil Requiem, il nono capitolo della storica saga, tra tensione psicologica, ambientazioni opprimenti e tecnologia di ultima generazione.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   19/10/2025
Resident Evil Requiem segna l'inizio di un nuovo ciclo per la leggendaria serie di Capcom. In arrivo su PlayStation 5 nel 2026, il titolo promette di ridefinire i confini del survival horror con una storia carica di mistero e personaggi complessi, unita a un comparto tecnico che spinge al limite le capacità della console. Il gioco è già disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 79,99€. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Ambientato in uno scenario ancora top secret, Resident Evil Requiem promette un'atmosfera più cupa e claustrofobica che mai. I giocatori dovranno eludere la morte in un susseguirsi di sequenze cariche di tensione, esplorando ambienti minuziosamente dettagliati e affrontando orrori che evolvono in base alle scelte e alle azioni del giocatore.

Un nuovo capitolo di paura e sopravvivenza

Capcom ha confermato che il titolo utilizzerà una versione aggiornata del RE Engine, con illuminazione dinamica e fisica realistica per offrire un livello di immersione senza precedenti. L'obiettivo è riportare in primo piano la sensazione di vulnerabilità e isolamento che ha reso celebre la saga.

Il team di sviluppo, composto da veterani della serie, punta a combinare l'esperienza maturata con gli ultimi remake e la tensione psicologica delle origini. Il risultato sarà un'esperienza che mescola il ritmo serrato dell'azione moderna con la lentezza e la paura tipiche del survival horror classico.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
