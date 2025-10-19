Resident Evil Requiem per PS5 è disponibile per il preordine su Amazon

Resident Evil Requiem segna l'inizio di un nuovo ciclo per la leggendaria serie di Capcom. In arrivo su PlayStation 5 nel 2026, il titolo promette di ridefinire i confini del survival horror con una storia carica di mistero e personaggi complessi , unita a un comparto tecnico che spinge al limite le capacità della console. Il gioco è già disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 79,99€. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Ambientato in uno scenario ancora top secret, Resident Evil Requiem promette un'atmosfera più cupa e claustrofobica che mai. I giocatori dovranno eludere la morte in un susseguirsi di sequenze cariche di tensione , esplorando ambienti minuziosamente dettagliati e affrontando orrori che evolvono in base alle scelte e alle azioni del giocatore.

Un nuovo capitolo di paura e sopravvivenza

Capcom ha confermato che il titolo utilizzerà una versione aggiornata del RE Engine, con illuminazione dinamica e fisica realistica per offrire un livello di immersione senza precedenti. L'obiettivo è riportare in primo piano la sensazione di vulnerabilità e isolamento che ha reso celebre la saga.

Il team di sviluppo, composto da veterani della serie, punta a combinare l'esperienza maturata con gli ultimi remake e la tensione psicologica delle origini. Il risultato sarà un'esperienza che mescola il ritmo serrato dell'azione moderna con la lentezza e la paura tipiche del survival horror classico.