I primi minuti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in un video di gameplay

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi minuti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, l'atteso action RPG che The Chinese Room ha completato dopo anni di sviluppo travagliato, portando a termine un progetto che molti ormai davano per spacciato.

Le fasi iniziali della campagna ci vedono scegliere il nostro vampiro e risvegliarci in un'epoca che non ci appartiene, lottando fin da subito per sopravvivere alla sete che ci sta divorando e affrontando i primi dialoghi a scelta multipla: uno dei cardini dell'esperienza.

Non manca tuttavia l'azione: il personaggio che controlliamo dovrà farsi strada fra diverse insidie prima di trovare un rifugio sicuro, muovendosi silenziosamente per eliminare nemici prendendoli alle spalle oppure lanciandosi in combattimenti a viso aperto.

Il video si conclude con il protagonista che acquisisce finalmente consapevolezza del luogo e del tempo in cui si trova, dandosi il benvenuto nel ventunesimo secolo mentre contempla il profilo della città che si staglia di notte.