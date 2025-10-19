I primi minuti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in un video di gameplay

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi minuti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, l'atteso action RPG che The Chinese Room ha completato dopo anni di sviluppo travagliato, portando a termine un progetto che molti ormai davano per spacciato.
Le fasi iniziali della campagna ci vedono scegliere il nostro vampiro e risvegliarci in un'epoca che non ci appartiene, lottando fin da subito per sopravvivere alla sete che ci sta divorando e affrontando i primi dialoghi a scelta multipla: uno dei cardini dell'esperienza.
Non manca tuttavia l'azione: il personaggio che controlliamo dovrà farsi strada fra diverse insidie prima di trovare un rifugio sicuro, muovendosi silenziosamente per eliminare nemici prendendoli alle spalle oppure lanciandosi in combattimenti a viso aperto.
Il video si conclude con il protagonista che acquisisce finalmente consapevolezza del luogo e del tempo in cui si trova, dandosi il benvenuto nel ventunesimo secolo mentre contempla il profilo della città che si staglia di notte.
Un gioco contrastante?
Com'era lecito attendersi, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto voti contrastanti nelle recensioni internazionali: praticamente un avvenimento immancabile quando si tratta di produzioni che hanno richiesto diversi anni di sviluppo, incontrando parecchi ostacoli lungo il cammino.
Al di là di quelle che erano le ambizioni originali di Bloodlines 2, non c'è dubbio che il tocco di The Chinese Room si percepisca nel prodotto finale, andando a donare spessore alla narrazione e all'ambientazione, anche grazie all'impiego di personaggi dotati di un certo carisma.