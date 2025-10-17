Absolum ha già venduto molte copie, per la soddisfazione degli sviluppatori

Le vendite totali del picchiaduro a scorrimento Absolum hanno superato le 200.000 unità nella prima settimana sul mercato. Ad annunciarlo sono stati l'editore Dotemu e gli studi di sviluppo Guard Crush Games e Supamonks, evidentemente soddisfatti del risultato, che lascia intravedere delle ottime vendite anche in futuro. Non parliamo di un titolo dai costi di sviluppo elevatissimi, evidentemente.
Un gioco arcade di successo
Con percorsi ramificati da esplorare, missioni da scoprire, personaggi affascinanti da incontrare e una grande varietà di boss impegnativi da affrontare, la travolgente storia fantasy di Absolum si sviluppa in un'avventura avvincente che incarna lo spirito dei classici picchiaduro come Golden Axe e Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara.
Absolum presenta un universo coinvolgente e un cast di personaggi co-creati insieme al talentuoso studio di animazione Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars).
Il gioco combina combattimenti corpo a corpo in stile arcade con incantesimi, contrattacchi, abilità potenziabili e combattenti unici e potenti. Gli sviluppatori si vantano anche di aver progettato a mano alcuni dei livelli.
Absolum è stato lanciato il 9 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.