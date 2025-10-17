Absolum ha già venduto molte copie, per la soddisfazione degli sviluppatori

Le vendite totali del picchiaduro a scorrimento Absolum hanno superato le 200.000 unità nella prima settimana sul mercato. Ad annunciarlo sono stati l'editore Dotemu e gli studi di sviluppo Guard Crush Games e Supamonks, evidentemente soddisfatti del risultato, che lascia intravedere delle ottime vendite anche in futuro. Non parliamo di un titolo dai costi di sviluppo elevatissimi, evidentemente.