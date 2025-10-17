Football Manager 26 ha ottenuto la licenza ufficiale FIFA

L'editore SEGA e lo sviluppatore Sports Interactive hanno annunciato la loro prima partnership ufficiale con la FIFA per Football Manager 26 . Si tratta di un accordo storico, che porterà nella serie manageriale le competizioni ufficiali FIFA, tra le quali la Coppa del Mondo FIFA, la Coppa del Mondo Femminile FIFA e la Coppa del Mondo per Club FIFA, insieme a divise ufficiali, elementi grafici televisivi e marchi ufficiali dei tornei.

I vantaggi

Si tratta di un accordo pluriennale, che introduce le licenze ufficiali delle principali competizioni FIFA nella serie Football Manager, a partire dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Le prime novità nate dall'accordo saranno aggiunte tramite un futuro aggiornamento, che sarà reso disponibile in Football Manager 26, Football Manager 26 Console e Football Manager 26 Touch e che dovrebbe arrivare prima della Coppa del mondo.

I dettagli completi verranno rivelati in seguito. Football Manager 26 uscirà in tutto il mondo il 4 novembre, ed è stato ealizzato per la prima volta con il motore Unity.

"Annunciare questa partnership con la FIFA è un momento incredibilmente storico per il nostro studio," ha dichiarato Miles Jacobson, direttore di Sports Interactive, nel comunicato stampa. "Entrando in un anno di Coppa del Mondo, era importante per noi rinnovare la Gestione Internazionale e renderla un modulo molto più ricco di funzionalità per i nostri giocatori."

Jacobson ha poi aggiunto: "Poterlo fare con il supporto della FIFA, grazie a una licenza ufficiale che ci permette di includere le grafiche televisive e le divise dei tornei nel gioco, è un vero onore. Siamo entusiasti che i nostri fan possano vivere questa esperienza il prossimo anno. E questo è solo l'inizio della nostra collaborazione: restate sintonizzati per le novità del 2026 e oltre."

Football Manager 26 per PC (su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), Football Manager 26 Console per PlayStation 5, Xbox Series e Xbox One, e Football Manager 26 Mobile per iOS e Android (via Netflix) saranno disponibili dal 4 novembre, seguiti da Football Manager 26 Touch per Nintendo Switch, in uscita il 4 dicembre.