Leggende Pokémon: Z-A trionfa anche nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Com'era prevedibile, Leggende Pokémon: Z-A ha debuttato in testa anche nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop: ecco la top 10 completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/10/2025
Uno dei personaggi di Leggende Pokémon: Z-A

Anche la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2 ha visto il debutto in prima posizione di Leggende Pokémon: Z-A, seguito peraltro dal pacchetto di aggiornamento, mentre al terzo posto troviamo le prenotazioni di Plants Vs. Zombies: Replanted.

  1. Pokemon Legends: Z-A - NS2 Edition
  2. Pokemon Legends: Z-A Upgrade Pack
  3. Plants vs. Zombies: Replanted
  4. Hades 2
  5. Donkey Kong Bananza
  6. Mario Kart World
  7. Persona 3 Reload Digital Premium Edition
  8. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - NS2 Edition
  9. Persona 3 Reload
  10. Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV

La riedizione del classico tower defense di PopCap Games è riuscita a superare concorrenti ostici come Hades 2, quarto, e Donkey Kong Bananza, che occupa invece la quinta posizione della classifica, dimostrando comunque di saper reggere molto bene sul lungo periodo.

Leggende Pokémon: Z-A, la recensione dell'attesa esclusiva Nintendo Leggende Pokémon: Z-A, la recensione dell’attesa esclusiva Nintendo

Interessante la doppia apparizione di Persona 3 Reload, che si piazza in classifica con due diverse edizioni grazie all'apertura del pre-caricamento, segno che l'attesa per l'arrivo ufficiale del gioco Atlus è alle stelle.

La classifica digitale

Passando invece alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, il già citato Plants Vs. Zombies: Replanted conquista la vetta grazie ai soli preorder, seguito in questo caso da Yooka-Replaylee e dalla Complete Edition di Little Nightmares Enhanced Edition.

  1. Plants vs. Zombies: Replanted
  2. Yooka-Replayee
  3. Little Nightmares Enhanced Edition Complete Edition
  4. Deltarune
  5. Nintendo Switch 2 Welcome Tour
  6. LEGO Voyagers
  7. Full Metal Schoolgirl
  8. Fast Fusion
  9. Drag x Drive
  10. Wild Hearts S

Deltarune, quarto, continua a macinare numeri importanti e lo stesso accade per il tanto criticato Nintendo Switch 2 Welcome Tour, il "tutorial a pagamento" che illustra le varie funzionalità della nuova console ibrida giapponese.

