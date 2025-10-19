Leggende Pokémon: Z-A trionfa anche nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Anche la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2 ha visto il debutto in prima posizione di Leggende Pokémon: Z-A, seguito peraltro dal pacchetto di aggiornamento, mentre al terzo posto troviamo le prenotazioni di Plants Vs. Zombies: Replanted.
- Pokemon Legends: Z-A - NS2 Edition
- Pokemon Legends: Z-A Upgrade Pack
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Hades 2
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart World
- Persona 3 Reload Digital Premium Edition
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - NS2 Edition
- Persona 3 Reload
- Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV
La riedizione del classico tower defense di PopCap Games è riuscita a superare concorrenti ostici come Hades 2, quarto, e Donkey Kong Bananza, che occupa invece la quinta posizione della classifica, dimostrando comunque di saper reggere molto bene sul lungo periodo.
Interessante la doppia apparizione di Persona 3 Reload, che si piazza in classifica con due diverse edizioni grazie all'apertura del pre-caricamento, segno che l'attesa per l'arrivo ufficiale del gioco Atlus è alle stelle.
La classifica digitale
Passando invece alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, il già citato Plants Vs. Zombies: Replanted conquista la vetta grazie ai soli preorder, seguito in questo caso da Yooka-Replaylee e dalla Complete Edition di Little Nightmares Enhanced Edition.
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Yooka-Replayee
- Little Nightmares Enhanced Edition Complete Edition
- Deltarune
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- LEGO Voyagers
- Full Metal Schoolgirl
- Fast Fusion
- Drag x Drive
- Wild Hearts S
Deltarune, quarto, continua a macinare numeri importanti e lo stesso accade per il tanto criticato Nintendo Switch 2 Welcome Tour, il "tutorial a pagamento" che illustra le varie funzionalità della nuova console ibrida giapponese.