Il trailer di lancio di Plants Vs. Zombies: Replanted è uno spasso

PopCap Games ed Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di lancio di Plants Vs. Zombies: Replanted, che è uno spasso e arriva quando mancano ormai pochi giorni al debutto della remaster su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.

Protagonista del video è un buffo videogiocatore alla disperata ricerca di qualcuno insieme a cui affrontare le nuove modalità multiplayer di Plants Vs. Zombies: Replanted, al punto da offrire il secondo controller a uno zombie, che subito tenta di azzannarlo.

A questo punto l'uomo ha un'idea geniale: usare una grossa patata per "distrarre" il non-morto, facendo in modo che l'insolita coppia possa agire sui comandi e supportarlo in una partita cooperativa per la difesa del suo orticello dalle orde di morti viventi.

Novità a parte, la formula originale di Plants Vs. Zombies tornerà a risplendere nell'edizione Replanted, puntando a incuriosire i tantissimi giocatori che hanno contribuito al successo della serie su mobile.