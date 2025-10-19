0

Il trailer di lancio di Plants Vs. Zombies: Replanted è uno spasso

Disponibile a partire dal 23 ottobre su PC e console, Plants Vs. Zombies: Replanted è stato mostrato con un divertente trailer di lancio: guardiamolo insieme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/10/2025
Un'immagine dal trailer di lancio di Plants Vs. Zombies: Replanted
Plants vs. Zombies: Replanted
Plants vs. Zombies: Replanted
PopCap Games ed Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di lancio di Plants Vs. Zombies: Replanted, che è uno spasso e arriva quando mancano ormai pochi giorni al debutto della remaster su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.

Protagonista del video è un buffo videogiocatore alla disperata ricerca di qualcuno insieme a cui affrontare le nuove modalità multiplayer di Plants Vs. Zombies: Replanted, al punto da offrire il secondo controller a uno zombie, che subito tenta di azzannarlo.

A questo punto l'uomo ha un'idea geniale: usare una grossa patata per "distrarre" il non-morto, facendo in modo che l'insolita coppia possa agire sui comandi e supportarlo in una partita cooperativa per la difesa del suo orticello dalle orde di morti viventi.

Novità a parte, la formula originale di Plants Vs. Zombies tornerà a risplendere nell'edizione Replanted, puntando a incuriosire i tantissimi giocatori che hanno contribuito al successo della serie su mobile.

Un vero rilancio o una mera operazione commerciale?

Rivelato da un leak alcuni mesi fa, Plants Vs. Zombies: Replanted punta a rilanciare una proprietà intellettuale di grande rilevanza, che negli anni è riuscita a coinvolgere decine di milioni di utenti ma che su PC e console ha avuto una brusca battuta d'arresto con il secondo episodio di Garden Warfare.

Sarà dunque interessante capire se la remaster è stata messa in piedi semplicemente per monetizzare sulla popolarità residua della serie o se Electronic Arts ha effettivamente l'intenzione di investire nuovamente in un franchise indubbiamente dotato di un grande potenziale.

Voi che ne pensate?

