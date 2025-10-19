Uno dei tracciati di Kirby Air Riders è stato presentato da Masahiro Sakurai

Lo scenario vanta caratteristiche peculiari: a seconda della zona potremo trovare ghiaccio, terriccio o asfalto , il che andrà a influire sulla tenuta di strada del nostro veicolo e sulla facilità con cui potremo mandarlo in derapata, facendo però attenzione a non perdere il controllo in curva.

Il percorso in questione si chiama Monte Autunno e ha i connotati di una montagna innevata che dovremo affrontare tutta in discesa, fino a raggiungere la spiaggia che si trova ai piedi dello scenario: un'ambientazione senza dubbio molto suggestiva.

Masahiro Sakurai ha presentato uno dei tracciati di Kirby Air Riders , con un video che è stato pubblicato alcuni giorni fa ma che solo oggi possiamo apprezzare nella versione tradotta in italiano, con tutte le osservazioni del game director giapponese.

Un progetto bizzarro per Sakurai?

In arrivo su Nintendo Switch 2 il 20 novembre, Kirby Air Riders ha sorpreso un po' tutti al momento dell'annuncio, visto che il nome di Sakurai è da tempo legato alla serie Super Smash Bros. e non ci si aspettava da questo autore un kart racer.

Allo stesso tempo, tuttavia, l'esperienza e il talento del game director non sono in discussione e dunque immaginiamo che anche questo nuovo progetto si rivelerà essere un'esperienza strepitosa. In grado rivaleggiare con Mario Kart World? Staremo a vedere.