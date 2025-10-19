La nuova PS5 Pro è più leggera e silenziosa: ecco tutte le differenze

Stando a quanto riferito nel video qui sotto dallo youtuber Austin Evans, la nuova PS5 Pro è più leggera e silenziosa, ma ci sono anche altre differenze rispetto al precedente modello della console Sony, sebbene nulla di davvero sostanziale.

Identificata dal model number CFI-7121, la nuova PlayStation 5 Pro si presenta praticamente identica sul piano estetico, ma il peso è stato ridotto di circa 100 grammi e ciò pare sia dovuto all'impiego di materiali più leggeri, come la ventola interna che perde circa 40 grammi e la relativa griglia, ora di plastica anziché metallo.

Le prove dimostrano che il nuovo modello consuma dal 3% al 4% in meno di energia ma mantiene temperature di esercizio quasi identiche e, soprattutto, può vantare una rumorosità sensibilmente ridotta, che migliora il comfort durante l'uso, specie in ambienti silenziosi.

La componentistica hardware non presenta differenze fra CPU e GPU, ma l'alimentatore appare più leggero ed efficiente, mentre alcuni elementi ritenuti inutili sono stati rimossi dalla scheda madre.