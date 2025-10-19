Il game director Naoki Hamaguchi ha dichiarato in un'intervista che la terza parte del remake di Final Fantasy 7 sarà "più concisa" rispetto a Rebirth, sebbene lui personalmente non abbia trovato il secondo capitolo "annacquato" come sostengono alcuni utenti.

Pur riconoscendo le straordinarie qualità di Rebirth, in effetti, una parte della community ha criticato il gioco a causa della presenza di sezioni un po' troppo dilatate, riempite di minigiochi o missioni secondarie ritenute spesso superflue, che vanno ad aumentare artificiosamente la durata complessiva dell'esperienza.

"Per quanto riguarda la gestione del tempo in alcune sezioni, non credo che in Rebirth siano più lunghe del necessario", ha detto Hamaguchi. "Penso che oggi i giocatori abbiano semplicemente troppe cose da fare e troppi giochi a cui dedicarsi, e quindi sentono il bisogno che tutto si concluda in fretta."

Ad ogni modo, ha aggiunto il director, "mentre lavoriamo alla conclusione della trilogia, stiamo cercando di bilanciare il modo in cui gli archi narrativi vengono raccontati, così che il gioco risulti un po' più conciso."