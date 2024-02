Final Fantasy 7 Rebirth è il secondo gioco della serie con la media voti più alta

I Final Fantasy più apprezzati dalla critica

Per completezza vediamo la top 10 dei Final Fantasy con metascore più alto:

Final Fantasy 9 - 94 Final Fantasy 7 Rebirth - 93 Final Fantasy 10 - 92 Final Fantasy 12 - 92 Final Fantasy 7 (PS1) - 92 Final Fantasy 6 Advance - 92 Final Fantasy 14: Endwalker - 92 Final Fantasy 8 - 90 Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 89 (la versione PS4 è ha la media dell'87) Final Fantasy 4 3D Remake (iOS) - 89

Tuttavia, vanno fatte delle precisazioni importanti. Metacritic è stato fondato nel 2001 e dunque non è affidabilissimo per i titoli pubblicati in precedenza, tra cui buona parte dei giochi della serie Square Enix. Ad esempio, di Final Fantasy 9 vengono conteggiate solo 21 recensioni per la versione originale per PS1, il che significa che la media è sicuramente meno accurata rispetto a quella di FF7 Rebirth, che invece ne conta già 119. Inoltre, è pacifico dire che il metro di giudizio della stampa muta nel tempo, dunque mettere a confronto titoli usciti a distanza anche di venti o più anni lascia il tempo che trova.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile su PS5 a partire dal 29 febbraio. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.