Baldur's Gate 3: il supporto per le mod sta arrivando, sarà consistente e cross-platform

Il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse, sempre molto attivo sui social, ha confermato nelle ore scorse che il supporto ufficiale per le mod in Baldur's Gate 3 è in arrivo, e che si tratta di un progetto su cui il team sta lavorando ormai da parecchio tempo.

Nel post pubblicato su X, Douse ha fatto capire che si tratta di un aggiornamento sostanzioso per Baldur's Gate 3, destinato a rappresentare una base di notevole importanza per la creazione di contenuti, pur cercando di offrire strumenti sicuri che garantiscano la solidità del gioco.



"Generalmente non parliamo di cose che non sono ancora pronte, ma come avrete probabilmente letto, in questo caso facciamo un'eccezione", ha affermato Douse, approfondendo un elemento che è stato introdotto nelle note dell'Hotfix 19.