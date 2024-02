Baldur's Gate 3: mette la faccia di Nicolas Cage sui personaggi diventando virale, Larian partecipa

Un'artista ha pubblicato su X un'immagine in cui possiamo vedere alcuni dei personaggi principali di Baldur's Gate 3 con la faccia di Nicolas Cage . L'operazione di cageizzazione degli eroi del gioco è riuscita così bene da diventare virale, con quasi 800.000 visualizzazioni al momento di scrivere questa notizia, e attirare l'attenzione di Larian Studios, che è intervenuta con una battuta: "Potresti non".

Baldur's Cage

Nicholas Cage uno di noi

In effetti l'opera di @kindofstrange, questo il nick dell'artista, è così riuscita e suggestiva da aver portato molti a ricamarci sopra. Ad esempio c'è chi ha ribattezzato il gioco Baldur's Cage per l'occasione, mentre altri hanno chiesto che qualcuno realizzi subito una mod dedicata.

Naturalmente le battute sono fioccate, da chi ha accusato Baldur's Cage di essere il motivo del rinvio dell'ultima patch, chi ci ha visto l'assaggio di un futuro film, chi ha suggerito di sfruttare la cosa per un pesce d'aprile e chi, semplicemente, si è divertito moltissimo a guardare l'immagine.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5. Si tratta di uno dei giochi più apprezzati del 2023, se non il più apprezzato in assoluto, forte di un successo immenso per un gioco di ruolo hardcore.