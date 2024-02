Helldivers 2, Digital Foundry ha analizzato il gioco su PC e PS5: ecco il verdetto

Helldivers 2 è stato protagonista dell'ultima analisi tecnica realizzata da Digital Foundry, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento lo sparatutto di Arrowhead Game Studios su PC e PS5, emettendo alla fine un verdetto positivo.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Helldivers 2 non è artisticamente irreprensibile, ma impiega un'ampia gamma di effetti e mette in campo ambientazioni convincenti, che supportano al meglio l'impianto di gioco consegnandoci alcuni panorami davvero spettacolari.

Su PlayStation 5 sono presenti le classiche due modalità grafiche: una predilige la risoluzione con circa 1728p ma 30 fps incostanti, l'altra scende a 1080p ma è in grado di mantenere abbastanza saldamente i 60 fps. Le differenze in termini di dettaglio sono evidenti, ma per questo genere di esperienza la fluidità viene certamente prima di tutto il resto.