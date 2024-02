Pacific Drive, un video diario ne illustra il comparto artistico

Pacific Drive ha alle spalle un gran lavoro di studio e approfondimento, che gli sviluppatori hanno voluto illustrare in questo video diario dedicato al comparto artistico del gioco, in arrivo il 22 febbraio su PC e PS5.

A poche settimane dal video con 10 minuti di gameplay, Pacific Drive torna dunque a mostrarsi con un interessante dietro le quinte in cui gli autori parlano di come hanno realizzato l'ambientazione post-apocalittica e di quali sono state le influenze per il design dell'auto che potremo utilizzare per attraversarla.