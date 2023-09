Pacific Drive, abbiamo finalmente provato l'interessante survival a quattro ruote

Abbiamo un debole per i giochi di guida dove non è necessario correre, quelli che sfruttano il piacere dello stare al volante per inventarsi un qualche tipo di gameplay che non sia il solito arrivare terzi, secondi o primi. Dopo aver provato Pacific Drive possiamo confermarvi che questo nuovo titolo indipendente offre proprio questo: ci concede una vettura scalcagnata da amare, e ci invita a scappare tutti interi da una zona derelitta per colpa di chissà quale fenomeno parafisico.

La nostra Station Wagon

Pacific Drive: potremo avventurarci anche fuori dal percorso prestabilito, ma non troppo

Quella provata è proprio la demo che gli sviluppatori stavano preparando per lo Steam Next Fest, ma che poi hanno deciso all'ultimo momento di non rendere pubblica. Troppi bug e poco tempo a disposizione, ci ha detto il diretto interessato, ma nello sguardo e nella mimica traspariva più un "lascia stare che è successo un casino!". Effettivamente Pacific Drive sembra ancora indietro dal lato tecnico, con svariati piccoli e grandi bug disseminati in ogni dove, ma comunque tantissima voglia di offrire agli utenti qualcosa di davvero atipico. Sono pochi i giochi che ti fanno legare in modo particolare a un mezzo meccanico mettendolo sempre al centro della scena anche perché tassello fondamentale del gameplay. Uno dei più recenti è il misconosciuto Jalopy, che comunque oramai i suoi annetti sulle spalle ce li ha, e da lui questo Pacific Drive riprende molto più di quel che credevamo. Somiglianze che comunque non sembrano assolutamente dare fastidio agli sviluppatori che anzi, ci sono sembrati ben contenti di ammettere.

In Jalopy devi scappare dal blocco sovietico a bordo di un'utilitaria del popolo, qui devi scappare da un incubo alla S.T.A.L.K.E.R. su una station wagon rivista dal Doc Brown di Ritorno al Futuro, quindi con tubi, sbuffi e strani computer costruiti durante degli anni '80 mai davvero esistiti e decisamente più avanzati di quel che erano davvero. Da Jalopy, Pacific Drive riprende anche la suddivisione del viaggio: segmentato in dei piccoli open world che andranno completamente attraversati per essere poi dichiarati esplorati e procedere oltre. Alcuni checkpoint saranno divisi da più segmenti, obbligandoci a sopravvivere per il doppio del tragitto prima di tornare finalmente alla base dove potremo riparare quel che si sarà inevitabilmente rotto.