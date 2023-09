My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di michaela.lee1 mette in mostra le doti dell'eroina

My Hero Academia continua a essere uno dei soggetti preferiti del mondo del cosplay e Momo Yaoyorozu è una delle più ricreate. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozy realizzato da michaela.lee1, che mette in mostra le doti della ragazza, o per meglio dire ne mostra il "quirk".

michaela.lee1 ricrea Momo Yaoyorozu con il suo costume da eroina. In questo scatto fotografico (che è in realtà seguito anche da un altro cosplay, dedicato precisamente a Himiko Toga), vediamo la cosplayer che - con un piccolo lavoro di editing - mostra il potere di Momo, ovvero quello di generare oggetti. In questo caso, il personaggio sta creando una spada.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da michaela.lee1? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?