Xbox Game Pass, settembre 2023: scopriamo i primi giochi gratis per chi è abbonato

Settembre 2023 verrà probabilmente ricordato come un mese storico per Xbox Game Pass, non tanto per la quantità di titoli aggiunti, perché in questa prima mandata sono veramente pochi rispetto agli standard a cui ci ha abituato il servizio, quanto per la qualità dei giochi e in particolare per uno di questi, facilmente riconoscibile tra gli altri. La prima metà del mese porta infatti Starfield all'interno del catalogo del servizio, un titolo che può essere probabilmente considerato una sorta di "killer application", come si diceva un tempo, per l'abbonamento videoludico di Microsoft.

Il fatto che un gioco di questo spessore venga aggiunto al day one rappresenta una caratteristica vincente per Game Pass, cosa che risulta particolarmente evidente ora perché è forse il progetto di maggior rilievo in arrivo dai first party Microsoft nell'era di Xbox Series X|S. Tuttavia, il bello è che non è nemmeno da solo, ma arriva accompagnato da altri titoli di notevole interesse, come vediamo nella panoramica qui sotto sui primi giochi Xbox Game Pass di settembre 2023. A questi titoli aggiungiamo anche delle menzioni particolari per Age of Empires 4 e Humankind, che sono stati lanciati praticamente a sorpresa nel corso di agosto all'interno del catalogo.