Astrolander è un'esclusiva PS5 realizzata da un 13enne pensata per sfruttare veramente il DualSense

Il DualSense di PS5 è un piccolo gioiello in termini di funzionalità, ma spesso non vengono sfruttate appieno dai videogiochi. Se siete in cerca di un gioco che lo faccia, dovreste allora sapere che è in arrivo una nuova esclusiva PS5 pensata proprio per mettere in mostra il DualSense: Astrolander, un gioco realizzato da un tredicenne (Max Trest) e in arrivo nel 2024. Qui sotto potete vedere il trailer.

La descrizione ufficiale recita: "Astrolander è un gioco in cooperativa locale ricco di azione, esclusivo per PS5, caratterizzato da una grafica drammatica, un'azione intensa e livelli lussureggianti. Due giocatori lavorano insieme per controllare Haptic e il suo aiutante Feedback, simpatici robot in cerca di avventure in missione per salvare gli MVP (Most Valuable Programs)! Manipolate e percepite il mondo intorno a voi con l'uso innovativo e coinvolgente del controller wireless DualSense. Create onde di marea e tornado usando il touchpad per evitare l'ira dei Cyberquax e dei Cybermoo, fate cadere nemici pericolosi soffiando nel microfono integrato, provate sensazioni realistiche quando i Cybertreni rombano verso di voi, nascondetevi tra le alghe per eludere i Cybertracker in agguato e sfrecciate intorno a creature dispettose mentre esplorate mondi ricchi di azione."