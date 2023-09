Pokémon Scarlatto/Violetto, codice per scaricare gratis un Pokémon per celebrare Venti di Paldea

È disponibile online il primo episodio della nuova web serie Pokémon intitolata Venti di Paldea, incentrata su tre studenti di Paldea che mostrano la loro scuola in un video. Per celebrare la pubblicazione di questa nuova serie web, gli autori di Pokémon Scarlatto e Violetto regalano un Cetitan a tutti i giocatori che inseriscono il codice L1KEAFLUTE nell'opzione Dono segreto del gioco.

Cetitan non è un Pokémon particolarmente raro da trovare, ma se non ne avete ancora aggiunto uno alla vostra collezione, questa è la vostra occasione. Avete tempo fino al 31 agosto 2024 per riscattare il mostriciattolo tascabile, quindi non c'è molta fretta.