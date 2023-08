Pokémon: Verso la cima, l'Episodio 1 è disponibile gratuitamente su YouTube

The Pokémon Company ha pubblicato l'Episodio 1 di Pokémon: Verso la cima, la sua nuova serie animata dedicate ai Pokémon e più precisamente al gioco di carte collezionabili. La puntata dura 10 minuti circa ed è disponibile gratuitamente tramite YouTube. Potete vedere il video qui sotto.

Pokémon: Verso la cima racconta la storia di Ava, una ragazzina che è costretta a trasferirsi in una nuova città. Ovviamente i cambiamenti sono difficili da affrontare e Ava deve iniziare a studiare in una nuova scuola dove non conosce nessuno. Per fortuna, però, trova nuovi amici nel club Pokémon dove inizia a giocare con le carte collezionabili. Ava sarà accompagnata dal suo Pokémon compagno Oddish.