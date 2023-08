Lords of the Fallen, risoluzione e frame rate della versione console svelate: vi convincono?

Per il momento non è chiaro se la versione Xbox Series S di Lords of the Fallen dovrà accettare qualche compromesso per raggiungere la stessa risoluzione e frame rate della versione Xbox Series X. Spesso le versioni Xbox Series S hanno asset di qualità inferiore, effetti visivi limitati o addirittura prestazioni inferiori.

Come vi avevamo riportato, Lords of the Fallen arriverà fino a 60 FPS su console, ma non avevamo ancora dettagli sull'effettiva risoluzione. Ora, però, il team ha condiviso qualche informazione aggiuntiva e sappiamo che il gioco di ruolo d'azione avrà le due classiche modalità grafiche note come Qualità e Prestazioni. La prima propone il gioco a 2K (1440p) upscalati a 30 FPS , mentre la seconda è quella che raggiunge i 60 FPS con una risoluzione pari a 1080p upscalati . Questi dati fanno riferimento sia a PS5 che a Xbox Series X|S.

Unreal Engine 5 e Lords of the Fallen: le parole del team

Lords of the Fallen proporrà varie mostruosità da affrontare

Il team spiega inoltre che l'uso dell'Unreal Engine 5 ha garantito vari vantaggi.

Saul Galscon, produttore esecutivo, ha dichiarato a WCCFTech: "Quando abbiamo iniziato il progetto, Unreal Engine 5 non era ancora disponibile. Ma abbiamo sempre avuto una versione legata a qualsiasi build pre-lancio di UE5 fosse disponibile. Ci siamo sempre assicurati che il gioco fosse compatibile. Quando è stato pronto per la produzione, abbiamo semplicemente spostato tutto il lavoro su Unreal Engine 5. La tecnologia più potente e, diciamo così, rivoluzionaria è stata Lumen, perché ci ha permesso di rinunciare alle lightmap, il metodo vecchio stile per illuminare gli ambienti. Ogni volta che tornavamo dai designer o dagli artisti e chiedevamo: 'Ehi, puoi spostare quella finestra un po' più a destra, in modo che la luce si concentri su questo angolo?' Loro rispondevano: 'Sì, signore!'. La spostavano, poi facevano clic sul rendering con le torri e noi magari dicevamo: 'Oh, scusate, volevo dire tre metri, non due'."

"Con Lumen, tutto questo processo è ora in tempo reale, quindi è stata la funzione di Unreal Engine 5 di maggior impatto per noi. Anche Nanite è ottimo perché si ottiene un aumento della qualità ovunque. Oltre a queste due caratteristiche, ci sono altri elementi, come la fisica di Caos, che aiuta molto con i vestiti, e molti miglioramenti nelle pipeline di animazione che ci hanno permesso di rendere il movimento più fluido sia per i nemici che per i personaggi. Unreal Engine 5 è un enorme salto di qualità in termini di tecnologia, e migliorerà ancora."

Ecco infine il nostro provato di Lords of the Fallen.