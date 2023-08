Lords of the Fallen: abbiamo provato il nuovo soulslike di Hexworks e CI Games

Non appena avuta occasione di farlo, dunque, siamo volati nella sempre "solare" Londra per provare Lords of the Fallen , sicuramente il titolo con più storia alle spalle dei tre e, quasi certamente, anche quello più ambizioso. Lo abbiamo giocato per varie ore, chiacchierando anche con i suoi sviluppatori, e oggi siamo pronti a darvi le nostre prime impressioni.

Le cose stanno però per cambiare; pare infatti che questa assenza sia dovuta semplicemente a uno spostamento delle date di uscita, tutte accumulatesi curiosamente negli ultimi mesi dell'anno. Tra settembre e dicembre, dunque, dovrebbero arrivare ben tre soulslike: due provenienti dalla Corea - Stellar Blade, la cui data d'uscita precisa è ancora ignota, e Lies of P a settembre - e uno nato dallo sforzo congiunto di CI Games e del freschissimo team Hexworks , con sede a Barcellona. Tutti giochi molto promettenti dai trailer, ma di cui soltanto quello ispirato all'opera di Collodi per ora aveva fatto provare con mano le qualità del suo gameplay.

Questo 2023 è stato a dir poco clamoroso per qualunque tipo di videogiocatore. Da tempo non si vedeva un'annata così satura di produzioni di alta qualità, peraltro appartenenti a un ventaglio di generi più ampio che mai. Eppure, curiosamente, i primi due terzi di questo atipico ed eccezionale anno sono stati praticamente del tutto privi dei soliti, immancabili, emuli di Dark Souls. No, né Wo Long: Fallen Dynasty né Star Wars Jedi: Survivor contano - dato che rappresentano una variazione di una formula già di per sé lontana dai souls - e se si distoglie lo sguardo dalla guerresca Cina del Team Ninja o dai poteri della Forza sono mancati titoli anche solo marginalmente vicini a quelli di FromSoftware.

Due vite, due mondi, cure sempre contate

Lords of the Fallen vi permette di passare dal mondo dei vivi, Axiom, a quello dei morti. E no, quello che vedete qui è quello dei vivi. Non è un posto allegro

È già stato precisato in passato ma lo sottolineeremo di nuovo: Lords of the Fallen non è un completo reboot del primo Lords of the Fallen sviluppato dai Deck13, peraltro noto per essere stato uno dei primissimi emuli dei souls quando le opere di FromSoftware avevano appena iniziato a far parte dell'immaginario generale. Hexworks ha, infatti, deciso di ambientare il tutto nello stesso universo, seppur eoni dopo la conclusione del primo gioco. Difficile dire se ci saranno collegamenti diretti nella trama (alcuni indizi lasciano pensare che sarà così), ma una cosa è certa, nel resto delle caratteristiche l'opera del team spagnolo è estremamente diversa dal tutto sommato basilare soulslike che gli ha dato il nome.

Passando oltre alla possibilità di creare un personaggio da zero (assente nel primo titolo e qui invece discretamente curata), la base strutturale del nuovo Lords of the Fallen è la capacità del protagonista di viaggiare tra due diversi mondi: Axiom, il mondo dei vivi, e Umbral, quello dei morti. Il passaggio avviene peraltro sia volontariamente che con naturalezza, ogni volta che si muore; non appena si va a far visita al creatore - eventualità tutt'altro che rara in un soulslike - non si ritorna immediatamente all'ultimo checkpoint, ma ci si risveglia nello stesso punto in una versione trasformata della mappa che rappresenta, appunto, Umbral. Si ottiene quindi una seconda chance contro i nostri uccisori che, se sprecata, riporta al checkpoint e costringe all'inevitabile corsa per il recupero dell'esperienza tipica del genere.

Lei è Pieta. Solo di nome, non di fatto. Si tratta comunque di un boss meno impegnativo di quanto sembri, se si usa la lanterna

È un'idea con del potenziale immenso, non tanto per la sensibile facilitazione derivante dall'avere una vita extra in un'esperienza simile, bensì per il fatto che Axiom e Umbral non offrono la stessa identica mappa, perché certi passaggi del mondo dei morti sono del tutto assenti in quello dei vivi. L'intera esplorazione gira attorno a questa idea: il giocatore non solo può passare tra le due realtà parallele in qualunque momento (non si deve necessariamente morire), ma ha anche modo di "sbirciare" nell'aldilà con l'aiuto di una lanterna, che gli mostra le differenze tra i mondi nelle immediate vicinanze e facilita la scoperta di passaggi segreti o vie aggiuntive. A tutti gli effetti, questa trovata ha permesso a Hexworks di creare mappe parallele che si intersecano in ogni zona, e offrono non poche chicche e segreti ai giocatori più curiosi.

Abbiamo chiesto subito agli sviluppatori come avessero approcciato lo sviluppo di una trovata simile; dopotutto, il gioco non è stato creato in moltissimo tempo (circa tre anni) ed eravamo curiosi di capire se Axiom e Umbra rappresentassero effettivamente due approcci indipendenti all'esplorazione (uno sforzo titanico in termini di level design) o si tratta di un espediente forzato per variare un po' le mappe. Gli Hexworks ci hanno detto di essersi concentrati prevalentemente sulla creazione dei due mondi e del gameplay, costruendovi attorno tutti gli altri elementi solo una volta raggiunti risultati soddisfacenti, perché volevano che Umbral rappresentassero una sorta di "hard mode" alternativo alla navigazione normale, ma dalla prova diretta l'affermazione ci è parsa solo una verità parziale.

Da una parte infatti è vero che esplorando Umbral le cose si fanno più difficili: col passare del tempo oltre ai mostri base vengono evocati altri mostriciattoli fastidiosi in gran numero, e vi sono nemici esclusivi di Umbral nascosti in certe zone che fanno un male cane se sottovalutati; il passaggio da una zona all'altra è però il più delle volte obbligato, e non si può proprio progredire se non si attiva la lanterna. Un peccato che un'idea così interessante non sia stata sfruttata in toto, eppure anche così è una bella variazione sul tema, tanto che il design della mappa ci è sembrato sinceramente l'elemento più solido e stuzzicante dell'intera produzione.