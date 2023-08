Atlas Fallen ora è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, ecco il trailer di lancio

Atlas Fallen , l'action RPG di Deck13, da oggi è disponibile per l'acquisto su PS5, Xbox Series X|S e PC . Per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio , che potrete visualizzare nel player sottostante.

Atlas Fallen un action con alcune buone idee ma che non colpisce nel segno

Dopo aver tentato la strada dei souls-like con i due The Surge, Deck13 con Atlas Fallen ci propone un action GDR ambientato in un mondo desertico in rovina e dominato da un dio corrotto che ha scatenato delle creature chiamate spettri, che chiaramente i giocatori dovranno sfidare, da soli o tramite una modalità cooperativa per due persone.

Come spiegato nella nostra recensione Atlas Fallen, il gioco mette sul piatto un ambientazione ricca di fascino e con tanto potenziale, nonché alcune idee molto interessanti sul fronte del gameplay, tuttavia è fortemente penalizzato da una narrativa poco incisiva, una scarsa varietà dei contenuti e alcune lacune sul fronte del sistema di combattimento che lo rende impreciso e spigolo.