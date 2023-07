Atlas Fallen, trailer presenta le armi che potremo usare nel gioco

Atlas Fallen si mostra con un nuovo trailer pubblicato da Focus Entertainment, dedicato in questo caso alle tre differenti armi che avremo modo di utilizzare nel gioco, ovverosia Dunecleaver, Sandwhip e Knuckledust.

Dunecleaver è una sorta di ascia che può evolversi fino a diventare un enorme martello da guerra, tramite cui sferrare poderosi colpi contro i nemici. Sandwhip si presenta invece come una frusta che permette di attaccare tenendosi a debita distanza, mentre infine Knuckledust è un maglio pensato per gli scontri ravvicinati.

In uscita il prossimo 10 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Atlas Fallen sembra avere tutte le carte in regola per consegnarci un'esperienza action di spessore, come suggeriscono appunto le sequenze di gameplay contenute in questo video.