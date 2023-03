Atlas Fallen è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Deck 13 e Focus Entertainment hanno annunciato che il lancio dell'action RPG Atlas Fallen è stato rinviato di alcuni mesi. Precedentemente fissata al 16 maggio, la nuova data di uscita è prevista per il 10 agosto 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PS5.

La notizia è arrivata tramite un comunicato su Twitter, dove il team spiega che il posticipo è stato deciso per dare tempo extra agli sviluppatori per realizzare la miglior esperienza possibile. In compenso, a inizio estate verranno svelati nuovi dettagli su Atlas Fallen, tra cui nuove sequenze di gameplay e un primo assaggio delle dinamiche della co-op drop-in.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un'esperienza A-RPG memorabile con un setting unico, un gameplay esaltante e l'opzione di poter giocare senza soluzione di continuità in co-op con un amico. Ci piacerebbe dare al gioco un po' di tempo in più, il che ci permetterà di realizzare la migliore versione possibile di Atlas Fallen", recita il comunicato di Deck 13.

"Per raggiungere questo traguardo, abbiamo preso la difficile decisione di rinviare il lancio in tutto il mondo di Atlas Fallen al 10 agosto 2023. Ci scusiamo per questa notizia deludente. Torneremo a inizio estate per condividere degli aggiornamenti sul gioco, incluso nuovi filmati di gameplay e il primo sguardo alla co-op drop-in."

Giusto poche settimane fa è stato presentato un nuovo gameplay trailer del gioco e sulle pagine di Multiplayer.it trovate anche il nostro provato di Atlas Fallen con le prime impressioni sull'action GDR di Deck 13.