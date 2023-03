ASUS ROG Swift OLED PG42UQ: la recensione del sontuoso monitor OLED da 42 pollici

Con la recensione dell'ASUS ROG Swift OLED PG42UQ torniamo a parlare di monitor da gioco 4K di grossa taglia, ancora molto vicini al concetto di televisione viste le dimensioni e l'ergonomia. Non sorprende quindi il pieno supporto per console, con il 4K a 120 Hz che può essere sfruttato sia con PS5 che con Xbox Series X. Ma si tratta di schermi che stanno benissimo attaccati a un PC su una grossa scrivania, laddove l'elevata fedeltà del colore va a vantaggio anche di chi fa grafica o semplicemente vuole giocare con mouse e tastiera al meglio possibile e con lo sguardo letteralmente immerso nell'immagine. Certo, il prezzo si fa impegnativo con 1.699€ richiesti per portarsi a casa questo bestione, ma permette di accedere anche ad un sacco di opzioni e ad una connettività decisamente ricca.

Caratteristiche tecniche

Il monitor da gioco di grandi dimensioni ASUS ROG Swift OLED PG42UQ, adatto tanto a una grossa scrivania quanto al divano

Gli schermi OLED sono destinati a rimpiazzare IPS e VA grazie a neri quasi assoluti, tempi di risposta minimi e copertura di colore elevata. In questo caso, va detto, siamo ancora nel mondo dei pannelli di grandi dimensioni che per molti versi, tra cui l'ergonomia, sono assimilabili ai televisori, ma la dotazione e le funzionalità rimangono quelle di un monitor. Da qui un'elevata versatilità che promette un'esperienza di alto livello sia alla scrivania, anche se siamo di fronte ad un monitor che gioca chiaramente in un campo diverso da quello dei nuovi OLED da gioco di piccola taglia, sia dal divano, poco importa se con un PC o una console. Non a caso parliamo di uno schermo pensato per sposarsi con tutte le piattaforme in circolazione, comprese PS5 e Xbox Series X, grazie all'Adaptive Sync con VRR e compatibilità G-Sync.

Versatilità, diagonale abbondante, tecnologia OLED, risoluzione 4K e refresh da 120 Hz non sono gli unici elementi interessanti del monitor ASUS. Chi ha un buon PC, magari dotato di una GPU di ultima generazione, ha anche l'opzione dell'overclock per spingere il refresh fino a 138 Hz. Lo stesso monitor ci avvisa di come attivare questo parametro possa causare problemi di flickering, ma nel nostro caso abbiamo rilevato il problema solo nei test dedicati non nell'uso reale. Inoltre il 4K a 120 Hz è già sufficiente per spremere a fondo sia le console che il PC, almeno con titoli ad alto profilo grafico. L'unico dubbio, di fronte a una luminanza tipica di 450 nit, è l'HDR, mentre risulta ottima la copertura della gamma di colore DCI-P3 del 98%. Gli schermi OLED, lo sappiamo, possono arrivare anche al 100% e manca la certificazione Pantone in ottica professionale, ma si parla anche di un delta E inferiore a 2 e nel caso della copertura sRGB si arriva al 133% per uno schermo che promette molto anche dal punto di vista dei colori.

L'ergonomia è all'incirca quella di un televisore, ma l'estetica dell'ASUS ROG Swift OLED PG42UQ è quella di un monitor da gioco

Il grosso limite degli ibridi tra monitor e televisione è l'ergonomia. Il peso generoso del pannello limita le opzioni del sostegno che deve per forza di cose essere robusto. Da qui la sola inclinazione verticale per la massiccia base in metallo che tra l'altro occupa parecchio spazio. Ma vista la diagonale abbondante è chiaro che volendo utilizzare questo monitor su una scrivania, questa deve essere piuttosto grande. Nessun problema, invece, per la gestione dei cavi. Certo, spostare lo schermo non è uno scherzo, ma il collegamento elettrico è comodamente raggiungibile sul fianco destro mentre gran parte delle porte sono sul retro, come di consueto, ma escludendo due porte USB e l'uscita audio da 3.5 mm sono tutte concentrate in un apposito vano piazzato nella fascia di mezzo dello chassis, sulla sinistra guardando il monitor alle spalle. Anche qui, in sostanza, non è necessario essere contorsionisti per raggiungere una connettività tra l'altro decisamente ricca.

La natura a metà con un televisore si vede anche dalla presenza di un impianto sonoro Harman/Kardon che è composto da 2 altoparlanti da 10 W, decisamente più potenti di quelli che troviamo solitamente sui monitor anche di alto livello, e da un fondamentale woofer da 15 W, necessario per garantire bassi degni di questo nome. Ed è un bene che non manchi nulla visto il prezzo che per il segmento dei monitor resta piuttosto caro. Parliamo infatti di 1.699€ che sono parecchi anche per una configurazione di alto livello, senza contare che guardando alle TV ci sono OLED più abbordabili e con polliciaggi più generosi. Utilizzato alla stregua di un televisore, in sostanza, lo schermo ASUS non è conveniente. Ma nel campo dei monitor può senza dubbio dire la sua.

Scheda tecnica ASUS ROG Swift OLED PG42UQ