Atlas Fallen: un trailer svela il gameplay del nuovo action RPG di Deck 13

Come promesso, oggi Focus Entertainment ha pubblicato un gameplay trailer di Atlas Fallen, il nuovo action RPG sviluppato da Deck 13 in arrivo a maggio su PC e console di attuale generazione. Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante.

Il filmato ci offre un nuovo assaggio del gameplay di Atlas Fallen, che si propone come un action piuttosto movimentato, dove il nostro personaggio potrà esibirsi in spettacolari combinazioni di attacchi sfruttando armi trasformabili. Il video ci offre anche alcuni scorci del desertico mondo open world che farà da sfondo alle nostre imprese, che potremo attraversare rapidamente letteralmente scivolando sulla sabbia.

Atlas Fallen sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima del nuovo action RPG di Deck 13.

Su Focus Entertainment Store sono disponibili i preorder della Signature Edition al prezzo di 99,99 euro. Questa edizione limitata da collezione a tiratura estremamente limitata (100 copie in tutto il mondo), include un'illustrazione esclusiva realizzata dal direttore grafico del gioco James Lowe stampata su legno con una cornice in legno laminato numerata, un certificato di autenticità firmato a mano dall'artista, una copia digitale o fisica del gioco per la piattaforma scelta con l'illustrazione di James Lowe in copertina e il pacchetto DLC Ruin Rising Pack.

Che ne pensate, il nuovo gameplay trailer di Atlas Fallen vi ha colpito in positivo? Fatecelo sapere nei commenti.