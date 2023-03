Bleak Faith Forsaken: le animazioni "rubate" a Elden Ring saranno sostituite

Archangel Studios, autore di Bleak Faith: Forsaken, è stato accusato di aver "rubato" animazioni di Elden Ring, ma si è rapidamente scoperto che tali animazioni erano state legalmente acquistare tramite l'Epic Marketplace di Unreal Engine. Ora, il team ha deciso di rimuovere le animazioni dal gioco.

Lo sviluppatore aveva già dichiarato che il 10% del gioco è stato creato utilizzando le risorse di Epic Marketplace. Il team afferma: "In qualità di studio composto da tre persone, [Epic Marketplace] è stato una risorsa vitale da utilizzare durante i quattro anni di sviluppo. Le risorse in questione sono state acquistate da Epic Marketplace in buona fede e con la consapevolezza che Epic ha seguito un processo di verifica e revisione adeguato prima di metterle in vendita".

Dopo aver contattato Epic Games per indagare sulle origini degli asset grafici, Epic ha risposto allo sviluppatore: "Ai sensi dell'accordo di distribuzione del Marketplace, ogni venditore del Marketplace dichiara e garantisce a Epic di avere i diritti appropriati per caricare i propri contenuti. Come per ogni negozio che ospita contenuti di terze parti, tuttavia, Epic non è in grado di verificare in modo indipendente tali diritti ed Epic non fornisce alcuna garanzia in tal senso agli acquirenti dei contenuti".

Archangel Studios ha quindi deciso di rimuovere questi contenuti da Bleak Faith Forsaken per rispetto agli artisti originali e ai giocatori.

"La risposta di Epic non ci soddisfa e quindi abbiamo deciso di sostituire le risorse acquistate dal negozio nei prossimi giorni. Alcune modifiche sono state incluse nelle recenti patch e altre sono in arrivo nei prossimi giorni. Certamente questa è stata una grande lezione per noi e, speriamo, anche per gli altri creatori indie là fuori, sul fatto che le risorse su questi storefront apparentemente non possono essere acquistate in buona fede", ha dichiarato Archangel Studios.

"Il team ringrazia tutti per aver portato alla luce il problema. L'utilizzo di risorse rubate è inaccettabile e speriamo che altri creatori indie non si trovino mai in una situazione simile. I mercati sono una risorsa fondamentale per i team di sviluppo, in particolare per quelli con un budget minimo. Ci auguriamo che dei protocolli di verifica e revisione adeguati vengano presto messi in atto per fornire ai creatori di ogni forma e dimensione asset verificati da utilizzare nei loro prossimi progetti".

Bleak Faith: Forsaken è disponibile su Steam e arriverà su Xbox One e PS4 in una data da definire.