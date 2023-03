Il Cortocircuito torna oggi: si parla di Activision, PS6 e ci saranno anche annunci speciali

Anche questa settimana il Cortocircuito è pronto a farci compagnia. Come sempre, dalle 16 alle 18, Pierpaolo, Francesco e Alessio saranno in live sul canale Twitch di Multiplayer.it per parlare di tanti argomenti interessanti.

Prima di tutto, faremo un aggiornamento sul caso Activision Blizzard: l'acquisizione da parte di Microsoft prosegue, ma soprattutto i dialoghi tra Xbox e PlayStation sembrano inaspriti e un accordo su Call of Duty pare oramai impossibile.

A tutto questo si sommano i vari rumor su PS5 Pro e addirittura PS6: vedremo esattamente quanto è stato detto a riguardo e quali sono le possibilità per Sony. Rimanendo in casa PlayStation ci sarà spazio per parlare di The Last of Us e del finale della serie TV: commenteremo l'intera prima stagione e il lavoro svolto da Neil Druckmann.

Nel caso tutto questo non dovesse essere abbastanza, potremmo dedicare anche qualche attimo per parlare di Star Citizen e delle ultime novità. Inoltre (anche se per ora non possiamo darvi i dettagli), durante il Cortocircuito ci saranno degli annunci molto (molto) interessanti su un certo gioco di alto livello. Per sapere di cosa parliamo, seguite la diretta su Twitch o tramite il player qui sotto!

