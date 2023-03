Resident Evil 4, un remake LEGO reinterpreta la sequenza iniziale

Come sarebbe un remake di Resident Evil 4 in formato LEGO? La risposta arriva dal talentuoso animatore Cara Aleatorio, che ha pubblicato un video in cui riproduce l'intera sequenza introduttiva del survival horror di Capcom utilizzando i mattoncini di plastica.

Parliamo di un'opera digitale, non di uno stop motion, ma il risultato è ugualmente spettacolare e rende omaggio in maniera sorprendentemente fedele all'avventura di Leon Kennedy, che tutti abbiamo avuto modo di provare grazie alla Chainsaw Demo di Resident Evil 4.

In realtà Cara Aleatorio non ha preso come modello l'imminente remake del gioco, bensì proprio l'originale del 2005, riproducendone le scene più iconiche come quando Leon incontra per la prima volta un Ganado e capisce che qualcosa non va.

A proposito del rifacimento in uscita il 24 marzo, pare che la durata di Resident Evil 4 sia piuttosto corposa, stando al Trofeo che è possibile sbloccare completando la campagna nel minor tempo possibile.