Resident Evil 4, la durata del remake sembrerebbe corposa: lo rivela un trofeo

La durata della campagna di Resident Evil 4 sembrerebbe corposa, a giudicare da un trofeo incluso nel remake che è possibile sbloccare soltanto portando a termine il gioco in meno di otto ore. Vi sembra poco? Non è affatto così, e l'ex leaker Dusk Golem ha spiegato perché.

Un trofeo del tutto simile è infatti presente anche negli altri capitoli della serie Capcom: quello di Resident Evil 7 biohazard si sblocca completando la campagna in meno di quattro ore, quello di Resident Evil 3 completandola in meno di due ore, quello di Resident Evil Village completandola in meno di tre ore.

Volendo dunque mettere a confronto questi valori, a spanne è possibile che la storia di Resident Evil 4 ci terrà occupati per circa il doppio di quella di Resident Evil 7 biohazard, che arrivava a durare mediamente una decina di ore. Si tratta di un calcolo corretto?

Considerando che, stando alle parole degli sviluppatori, la durata del remake di Resident Evil 4 sarà identica all'originale, dunque fra le quindici e le venti ore, la risposta è sì. A maggior ragione se pensiamo che il settimo capitolo includeva sequenze di intermezzo che non potevano essere saltate.

Ad ogni modo, ancora qualche giorno e potremo verificare con mano, ma occhio agli spoiler di Resident Evil 4, visto che qualcuno sta caricando in rete diversi video di gameplay con boss fight e altre scene.