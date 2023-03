Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, il trailer di lancio cinematografico cita Akira

Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 si mostra con il trailer di lancio cinematografico, che anche questa volta è un vero e proprio spettacolo, capace di mettere in campo sequenze che ricordano da vicino Ready Player One e citano il classico film d'animazione giapponese Akira.

Se dunque nel trailer di lancio di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 c'era Eren, il personaggio principale de L'Attacco dei Giganti torna anche in questo video per lanciarsi insieme agli altri in un grinding selvaggio dei tubi che attraversano MEGA City.

È una vera e propria pioggia di contenuti, quella raccontata nel trailer: intere porzioni della città cadono dal cielo, agganciandosi al terreno come tetramini, mentre i personaggi della nuova stagione corrono in moto per le strade e altri arrivano anch'essi dall'alto.

Una volta a terra, parte inevitabile lo scontro, che tuttavia nel video viene soltanto annunciato: potremo viverlo in prima persona giocando appunto a Fortnite.