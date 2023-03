Xbox Game Pass, marzo 2023: scopriamo i giochi di metà mese per gli abbonati

Si sta chiudendo il primo trimestre del nuovo anno con un buon ritmo per Xbox Game Pass: la quantità di giochi in arrivo con ogni aggiornamento sembra si sia ridotta rispetto ai periodi più floridi, ma in compenso stiamo assistendo l'arrivo di una maggiore quantità di produzioni di grosso calibro. Per quanto riguarda questa seconda ondata di giochi di marzo 2023, che corrisponde alle introduzioni di metà mese in base a un calendario ormai non più chiarissimo, ci troviamo di fronte a sei giochi di cui praticamente solo quattro nuovi, ma tutti questi sono dotati di un notevole spessore. Difficile pensare che si tratti di un cambio di rotta per il servizio: viene da pensare che i giochi indie e le produzioni di minore spessore continueranno comunque a rappresentare una parte importante dell'offerta, ma in questi giorni l'andamento è stato un po' diverso dallo standard.

D'altra parte, continua ad essere piuttosto imperscrutabile anche il ritmo di ingresso dei giochi, visto che da qualche mese a questa parte siamo passati dalle due classiche mandate che avevamo visto in precedenza a una cadenza diversa, che in certi casi comprende anche tre ondate, con una che si trova spesso a cavallo tra un mese e il successivo. Per questo motivo, possiamo probabilmente aspettarci altri ingressi in catalogo prima della fine di marzo: in effetti, sappiamo già che per il 28 marzo è previsto l'arrivo di MLB The Show 23 e per il 30 marzo quello di Infinite Guitars, con la possibile aggiunta di Way to the Woods, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori annunci.

Ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass il 15 marzo, tra i quali ci sono titoli che merita giocare finché siete in tempo, mentre ci accingiamo alla panoramica sui nuovi titoli in arrivo.