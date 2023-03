Resident Evil 4, allarme spoiler: spuntano in rete video di gameplay con i boss

Sembra che qualcuno sia già entrato in possesso della versione completa di Resident Evil 4 e abbia cominciato a pubblicare diversi video di gameplay, in particolare mostrando i combattimenti con i boss presenti all'interno della campagna.

Per quanto il remake del survival horror targato Capcom segua gli eventi della trama originale, gli sviluppatori hanno introdotto alcune modifiche e magari potrebbe non farvi piacere imbattervi in uno spoiler indesiderato.

Fate molta attenzione durante la navigazione dei social, dove alcuni di questi contenuti potrebbero essere rilanciati. Pare che l'autore del leak abbia prima trasmesso i filmati su Twitch, poi dopo un ban sia passato alla piattaforma TikTok e stia addirittura ricevendo donazioni tramite PayPal con richieste di scene specifiche.

A differenza delle sequenze iniziali che abbiamo provato con la Chainsaw Demo di Resident Evil 4, parliamo in questo caso della versione completa del gioco, che stando alle parole del leaker non avrebbe subito tagli rispetto all'originale, come accaduto invece a Resident Evil 3.

Stando a quanto riportato da Tom Henderson, le testate internazionali e gli streamer sono già in possesso di un codice per la recensione di Resident Evil 4, ed è dunque possibile che questa fuga di materiali sia stata messa in atto da una persona che ha sottoscritto un NDA e che dunque sta violando palesemente i termini di tale accordo.