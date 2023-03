Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition è nato dalla paura che l'originale andasse perduto

Se Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition è diventato realtà lo dobbiamo al fatto che gli sviluppatori di Square Enix avevano paura che la versione originale del gioco diventasse ingiocabile, ossia andasse perduta. A svelarlo è stato il team di sviluppo stesso in un'intervista concessa a Gamesradar+.

Inizialmente il progetto era stato pianificato per il 2019, il ventennale del gioco, ma poi è slittato fino al 2022, anno in cui è effettivamente uscito.

Koichiro Sakamoto, il producer dell'edizione rimasterizzata, ha spiegato che "Quando fu deciso il progetto, Chrono Cross stava rischiando di diventare ingiocabile. Su PS3 c'era un servizio di archiviazione dei giochi, che consentiva di giocare con i titoli di PS1, ma PlayStation 4 era già sul mercato. All'epoca non sapevamo se PS4 avrebbe avuto il servizio Game Archive. Tememmo che Chrono Cross diventasse ingiocabile. Quindi fu deciso il progetto di rimasterizzazione. Questa è la storia."

Fuori dal Giappone il servizio Game Archive è conosciuto come PSone Classics Collection. Sostanzialmente si tratta di una selezione di gioco usciti per la prima PlayStation, giocabili su PS3, PSP e PS Vita. Molti sono ancora disponibili per le vecchie macchine, ma sono difficili da trovare.

Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition ha avuto una ricezione contrastante, a causa dei problemi di performance, comunque risolti con patch successive.