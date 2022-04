Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, la recensione della remaster del classico PlayStation

Tra i JRPG più amati dell'epoca PlayStation c'è indubbiamente Chrono Cross, che famoso, almeno dalle nostre parti, lo è diventato per passaparola: all'epoca - era il 2000 - rientrava tra i giochi giapponesi che Square localizzava solo per il mercato statunitense e che qui arrivavano solo tramite costose importazioni o più economiche... vie traverse, chiamiamole così. Titoli come Chrono Cross, Legend of Mana o Xenogears, per citare un altro successo, erano circondati da un'aura di mistero e solennità; erano i giochi che molti volevano ma non potevano avere, e col tempo si è finiti per ricordarne più spesso i pregi che i difetti. Ora che il JRPG è stato sdoganato fino a diventare di massa, era solo questione di tempo prima che Square Enix decidesse di rimasterizzare anche questa perla del passato.

Chrono Trigger non ci sta

Chrono Cross ha una genesi assai strana che possiamo comprendere pienamente solo ora che Square Enix ha localizzato - in italiano, per di più - anche Radical Dreamers. Accessibile dal menù principale scegliendo la voce Radical Dreamers - Le Trésor Interdit, questa avventura testuale interattiva risale al 1996 e alla volontà di Masato Kato, che aveva scritto la storia di Chrono Trigger, di risolvere alcune sottotrame rimaste in sospeso nel leggendario JRPG per SNES. Uscito solo su Satellaview (una periferica per SNES confinata al solo Giappone) questo strano esperimento narrativo racconta una storia molto più cupa e matura che si ricollega a Chrono Trigger mentre il giocatore è chiamato a compiere alcune scelte per proseguire nella lettura sulle note di Yasunori Mitsuda.

L'inedita localizzazione italiana, scorrevole e moderna, traduce la prosa nipponica originale che racconta le avventure di un terzetto di ladri alle prese con un manufatto che si ricollega alla narrativa di Chrono Trigger. Lo script che Kato aveva intitolato Radical Dreamers indusse Square a finanziare un nuovo titolo ambientato nell'universo di Chrono Trigger. C'era un problema, però, e cioè che la maggior parte dei creatori originali - inclusi Yoshinori Kitase, Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii e Nobuo Uematsu - non era interessata al progetto. Si decise, quindi, di portarlo avanti da una diversa prospettiva, vale a dire come un sequel trasversale: la storia si ricollega a Chrono Trigger, ma si regge sulle proprie gambe e s'incentra su un cast completamente nuovo di protagonisti. La nuova sceneggiatura contraddice Radical Dreamers in diversi punti, ragion per cui Kato si rassegna a marcare il titolo per Satellaview come una sorta di "what if", una storia ambientata in un universo alternativo.

Di fatto, Radical Dreamers - Le Trésor Interdit non serve a niente. È una chicca che Square Enix ha ripescato ma che non aggiunge praticamente nulla al pacchetto, e che forse sarebbe stato meglio sostituire con Chrono Trigger in una potenziale compilation. Questo significa che bisogna giocare Chrono Trigger per comprendere la narrativa di Chrono Cross? Assolutamente no, ma aiuta. Kato, infatti, riprende i protagonisti di Radical Dreamers - Serge e Kid - e ci costruisce intorno una storia più lunga e articolata che, pur restando profondamente in contatto con quella di Chrono Trigger, mantiene una sua autonomia. Solo che questa volta non la incentra sui viaggi nel tempo, ma sulle realtà alternative.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, l'avventura testuale Radical Dreamers uscì per Satellaview nel 1996

Purtroppo non tutto fila per il verso giusto, perché Chrono Cross appoggia la sua narrativa a una dinamica di gioco che consente di reclutare più di quaranta personaggi giocabili. Ne consegue che solo alcuni trovino uno spazio di caratterizzazione sufficiente: la narrativa punta i riflettori sui protagonisti principali, che pure non brillano per carisma, sacrificando i numerosi comprimari.

Chrono Cross è soprattutto un titolo poco bilanciato in termini di toni e atmosfere. Chrono Trigger era sicuramente più spensierato, anche per merito del character design affidato all'Akira Toriyama di Dragon Ball, che in Chrono Cross è sostituito da Nobuteru Yuki. In Chrono Cross le gag appaiono spesso forzate e non aiutano a costruire un legame coi tantissimi personaggi. Fortunatamente la storia raggiunge vette altissime in scene memorabili, ma anche lì il merito si ritrova soprattutto nell'eccezionale colonna sonora di Yasunori Mitsuda, splendidamente riarrangiata in questa The Radical Dreamers Edition. La localizzazione italiana, che passa direttamente dal giapponese, migliora molto uno script che, nella traduzione in inglese del 2000, risultava forse troppo freddo e distaccato, ma non può certo risolvere i problemi a monte.