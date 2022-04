Pokémon GO: arrivano Tapu Bulu e Pokémon in costume con l’evento Profumo di Primavera

Pokémon GO si prepara a festeggiare la nuova stagione con il nuovo evento Profumo di Primavera che inizierà alle 10:00 di martedì 12 aprile 2022 e si concluderà il 18 aprile. Per l'occasione debutterà il Pokémon Leggendario Tapu Bulu e sarà possibile catturare Pokémon con costumi floreali.

Come riporta il sito ufficiale di Pokémon GO, con l'evento Profumo di Primavera, gli allenatori potranno aggiungere alla loro collezione Togetic, Togekiss e Lopunny che indossano una corona di fiori, nonché Tapu Bulu, uno dei leggendari della regione di Alola, che potrete affrontare nei Raid a cinque stelle.

Allo stato selvatico sarà più semplice incontrare Pikachu, Nidoran maschio e femmina, Jigglypuff, Eevee, Whismur, Buneary e Bunnelby, nonché Chansey e Togetic. Completando le attività di ricerca sul campo potrete incontrare anche Eevee, Pikachu, Buneary e Chansey tutti con addosso una corona di fiori.

Durante l'evento saranno attivi vari bonus, nello specifico otterrete il doppio delle caramelle grazie alle Uova, la distanza della schiusa sarà dimezzata, la durata dei Forunuovo raddoppiata e le reclute del Team GO Rocket avranno in squadra più Whismur ombra ed Exeggcute ombra.

Inoltre, dalle 11:00 alle 14:00 di sabato 16 aprile, facendo girare i dischi dei Pokéstop si attiveranno missioni di ricerca mirate, grazie alle quali potrete catturare degli Exeggcute. Potrete successivamente farli evolvere in un Exeggutor di Alola che conosce l'attacco caricato Dragobolide. Nello stesso lasso di tempo, avrete maggiori probabilità di incontrare allo stato selvatico Bulbasaur, Oddish, Paras, Bellsprout, Tangela, Chikorita, Sunkern, Treecko e Seedot.

Durante l'evento Profumo di Primavera di Pokémon GO, sarà disponibile anche una sfida di collezione per catturare Pokémon a tema. Completatela per accumulare progressi per i premi Cercapokémon fuoriclasse e guadagnare 2.000 PE, 2.000 unità di polvere di stelle e un incontro con Togetic che indossa una corona di fiori. Infine, saranno disponibili disponibili nuovi adesivi con Pokémon ispirati all'evento, che potrete ottenere dai Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia e acquistandoli nel negozio del gioco.

Rimanendo in tema, Niantic ha annunciato che il Pokémon GO Fest 2022, con l'evento che tornerà ad essere anche dal vivo.