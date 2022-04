Pokémon GO Fest 2022 annunciato e tornano anche gli eventi dal vivo

The Pokémon Company e Niantic hanno annunciato il nuovo Pokémon GO Fest 2022, con l'edizione di quest'anno che sarà caratterizzata da un evento globale di due giorni che si terrà sabato 4 giugno 2022 e domenica 5 giugno 2022, con un evento finale bonus sabato 27 agosto 2022, ma oltre a questi assisteremo anche al ritorno di quelli dal vivo.

Dopo la pausa forzata causata dall'epidemia da Covid, quest'estate torneranno gli eventi dal vivo del Pokémon GO Fest nelle città e nelle date indicate di seguito:

Da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 3 luglio 2022: Berlino, Germania

Da venerdì 22 luglio 2022 a domenica 24 luglio 2022: Seattle, WA, USA

Da venerdì 5 agosto 2022 a domenica 7 agosto 2022: Sapporo, Giappone

Si tratta peraltro di scelte piuttosto diverse dalla tradizione, considerando che mancano le città considerate un po' le "basi" classiche di questi eventi come Chicago in USA e Dortmund in Germania, con Niantic che ha dunque deciso di spostarsi verso nuove zone, anche se i paesi rimangono praticamente sempre gli stessi.

Sono passati quasi tre anni dal primo Pokémon GO Fest 2019 a Dortmund, Chicago e Yokohama e siamo entusiasti di tornare alle origini di questo evento annuale continuando in parallelo anche con l'esperienza globale che milioni di Allenatori hanno amato.

Pokémon GO Fest, la locandina dell'edizione 2021

Sia che vogliate partecipare all'evento globale o agli eventi dal vivo, non vediamo l'ora di festeggiare tutti insieme. Avanti!

Pokémon GO era stato luogo anche del particolare evento Pesce d'aprile 2022 con Ditto che si trovava praticamente ovunque, mentre il mese scorso avevamo visto l'evento Giungla Ombrosa con Tapu Lele e Lurantis.