Pokémon GO: arriva l’evento Giungla Ombrosa con Tapu Lele e Lurantis, data e dettagli

Pokémon GO si prepara a dare il via a un nuovo evento a tempo limitato Giungla Ombrosa, che si svolgerà dalle 10:00 di martedì 22 marzo 2022 alle 20:00 di martedì 29 marzo. Per l'occasione debutteranno nuovi Pokémon, come Fomantis e Tapu Lele, e ci saranno varie ricompense bonus.

La novità principale dell'Evento Giungle Ombrosa di Pokémon GO è senza dubbio l'introduzione del Pokémon Erba Fomantis e le sua evoluzione Lurantis, così come il leggendario Tapu Lele, direttamente dalla regione di Alola. Inoltre sabato 26 e domenica 27 marzo Cottonee apparirà più frequentemente allo stato selvatico nei parchi. Durante l'evento inoltre sarà disponibile la seconda storia di ricerca speciale della stagione di Alola, mentre la Ricerca a tempo sarà incentrata sulla cattura dei Pokémon di tipo Erba.

Pokémon Go, immagine promozionale di Giungla Ombrosa

A tal proposito, Metapod, Paras, Exeggcute, Hoothoot, Sudowoodo, Fomantis, Ferroseed, Pinsir e Cottone eappariranno più spesso allo stato selvatico durante l'evento Giungla Ombrosa di Pokémon GO.

Nei Raid di Pokémon GO invece appariranno Bellsprout, Tangela, Sewaddle e Cottonee. In quelli a 3 stelle Butterfree, Vileplume, Parasect, Exeggutor. In quelli a 5 stelle Tapu Lele e infine nel Megaraid apparirà MegaCharizardY. Infine negli incontri dell'attività di ricerca sul campo appariranno Caterpie, Exeggcute, Sunkern, Wurmple, Seedot, Cottonee, Ferroseed, Fomantis, Paras e Parasect.