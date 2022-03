Humble Bundle per l’Ucraina: oltre 4 milioni di euro in beneficenza grazie al mega-bundle

Il pacchetto "Stand with Ukraine" lanciato da Humble Bundle, con il 100% degli introiti devoluti in beneficenza per le vittime della guerra in Ucraina, ha già raccolto oltre 4 milioni di euro in poco a meno di due giorni dal lancio.

Nel momento in cui scriviamo, la pagina di Humble Bundle segnala 4.145.196 € raccolti da coloro che hanno acquistato il pacchetto, con un importo medio di 40,29 € per utente. Un risultato importantissimo che dimostra il grande altruismo dei giocatori.

Come riportato in precedenza, il pacchetto Stand with Ukraine include oltre 120 prodotti, perlopiù giochi, ma anche graphic novel e non solo, per un valore complessivo di oltre 2.500 euro. Gli utenti possono acquistare il tutto a qualsiasi cifra, con un importo minimo prefissato di 36,39 euro.

Humble Bundle

Tra i giochi inclusi nel bundle troviamo Back 4 Blood, Fable Anniversary, Metro Exodus, Max Payne 3, Quantum Break, Endless Space 2, Kerbal Space Program, la trilogia di Amnesia, Superhot, Broken Age, System Shock: Enhanced Edition, The Long Dark e Spyro Reignited Trilogy, giusto per citarne alcuni. Insomma parliamo di un pacchetto sicuramente molto invitante.

Se siete interessati, il bundle Stand with Ukraine di Humble Bundle sarà disponibile fino a venerdì 25 marzo, a questo indirizzo. Il 100% dell'importo pagato sarà destinato alle associazioni Razom for Ucraine, International Rescue Committee (IRC), International Medical Corps e Direct Relief.