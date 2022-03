Overwatch 2: Blizzard conferma che Doomfist ora è un tank

Overwatch 2 promette di alterare sensibilmente l'esperienza PvP dello spartutto di Blizzard. Non solo ora gli scontri saranno 5v5, ma sono state fatte diverse modifiche a numerosi eroi per adattarli alle nuove dinamiche e modalità di gioco. Tra questi c'è anche Doomfist, che nel sequel non sarà più un DPS (Attaccante), ma bensì un Tank, come confermato da Blizzard.

Per i giocatori più attenti non è una novità, in quanto alcune immagini circolate nei giorni scorsi mostravano Doomfist con l'icona tipica che contraddistingue la classe dei tank. Tuttavia ieri Blizzard ha confermato ufficialmente questo cambiamento durante il corso di una livestream.

Stando alle parole di Aaron Keller, game director di Overwatch 2, la nuova versione di Doomfist ha un'abilità che gli permette di eseguire un balzo simile a quello di Winston (che guardando la lore, è un po' una sua nemesi), ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che danni inflitti saranno proporzionali all'altezza del salto.

Doomfist

Keller spiega che dato il suo ruolo da Tank, Doomfist sarà più resistente e avrà maggiori opzioni per buttarsi velocemente nella mischia, così come per battere in ritirata qualora necessario. Il villain picchierà ancora duro grazie al suo gigantesco guanto robotico, anche se per forza di cose l'output di danno sarà molto inferiore rispetto a quando era un DPS. Tuttavia il team di Overwatch 2 ha ammesso che Doomfist è risultato fin troppo forte nella closed alpha che si è svolta di recente e che dunque subirà un nerf prima della prossima fase di testing.

Per vedere in azione la nuova versione di Doomfist non ci resta che attendere la closed beta di Overwatch 2, la cui data di inizio è stata annunciata giusto ieri da Blizzard.