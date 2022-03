Nintendo Switch: 10 giochi a tema natura sull'eShop

La primavera è alle porte e il richiamo della natura si fa più forte in questi giorni, ma può trovare espressione anche nel freddo mondo digitale dei videogiochi? Qualche esperienza c'è, e in questo articolo cerchiamo di mettere insieme qualche suggerimento in questo senso con 10 giochi a tema natura che possono essere scaricati dall'eShop di Nintendo Switch. Si tratta di titoli che hanno la natura come tema principale, oppure che semplicemente propongono esperienze in cui l'immersione in ambienti naturali risulta preponderante, tanto da caratterizzare un po' tutto il gameplay o l'atmosfera che ne deriva. Insomma, non siamo ancora propriamente nella "bella stagione" ma possiamo intanto iniziare a respirarne gli effluvi anche nel mondo videoludico e questi suggerimenti possono dare qualche indicazione su dove trovare dei potenziali florilegi digitali, andandoli a cercare tra giochi differenti incentrati su soggetti diversi, ma tutti in qualche modo legati alla presenza della natura come elemento costante.

A Short Hike A Short Hike, una scena del gioco L'esplorazione di un ambiente naturale è l'elemento principale di A Short Hike, un piccolo open world decisamente fuori dagli schemi come scelte estetiche e struttura ma che può rientrare facilmente in questa selezione. Claire, protagonista del gioco, è un giovane uccello femmina che si ritrova momentaneamente affidata alla zia, la quale è un ranger del parco di Hawk Peak. Claire è una "ragazza" moderna, normalmente legata alle sua abitudini digitali, pertanto quando si ritrova completamente isolata dalla tecnologia e da internet in mezzo alla natura decide di scalare una grande montagna per trovare un po' di campo e ricevere un'importante telefonata. Questa spinta iniziale si trasforma presto in una progressiva immersione nello scenario circostante, portando la protagonista a una fascinazione sempre più forte per la natura del parco, mentre il percorso perde la sua connotazione originale e diventa a tutti gli effetti un'avventura tra boschi, torrenti, laghi e montagne. Link diretto a A Short Hike su Nintendo eShop

Alba: A Wildlife Adventure Alba: A Wildlife Adventure, un'immagine sull'isola mediterranea protagonista del gioco A metà tra l'edutainment e l'avventura, Alba: A Wildlife Adventure è un gioco fortemente incentrato sulla natura, che insegna il rispetto dell'ecosistema e rappresenta anche una sorta di denuncia contro lo sfruttamento incontrollato del territorio per scopi economici e commerciali. Alba è una ragazza che torna dopo anni sull'isola mediterranea dove trascorreva le estati da bambina, scoprendo però che questa sta per essere profondamente sconvolta dalla costruzione di un gigantesco hotel con resort turistico annesso, al posto della riserva naturale che copriva buona parte dell'area. La protagonista e l'amica Ines cercano allora di opporsi alla costruzione di tale ecomostro, facendo leva sugli abitanti dell'isola per valorizzare al massimo quello che è il vero tesoro di questa: il suo ambiente naturale. Tra piccoli enigmi e tanta esplorazione, empowerment giovanile e nozioni naturalistiche, Alba: A Wildlife Adventure è una vera e propria immersione estiva nella natura di un'isola del Mediterraneo. Link diretto a Alba: A Wildlife Adventure su Nintendo eShop

Firewatch Firewatch: i meravigliosi boschi che fanno da scenario Un valido esempio di come la natura diventi elemento caratterizzante dell'esperienza pur non essendo protagonista della storia o del gameplay è Firewatch, uno dei giochi che hanno sostanzialmente definito e portato alla ribalta il genere dei cosiddetti "walking simulator". Una meccanica del genere si sposa alla perfezione con affascinanti ambientazioni naturali e questo contatto risulta particolarmente proficuo in questo gioco. L'avventura narrativa in prima persona mette in scena la storia di Henry ai suoi primi giorni di lavoro da guardaboschi del parco di Shoshone, in Wyoming, nel 1989. Quello che sembra il normale iter di questa occupazione, ovvero il controllo del paesaggio e la sua messa in sicurezza, si trasforma progressivamente in qualcosa di inaspettato, con misteri da risolvere ed emozionanti colpi di scena, che svelano retroscena sul personaggio principale e sul suo supervisore Delilah, la cui voce è un elemento costante nel gioco, all'interno dei lunghi dialoghi che fanno da contraltare all'esplorazione solitaria nel cuore del parco. Link diretto a Firewatch su Nintendo eShop

Stardew Valley Stardew Valley, uno screenshot di gioco Tra le sperimentazioni viste in ambito indie, Stardew Valley è una di quelle che ha avuto talmente tanto successo da diventare un fenomeno. Il gioco mette insieme in maniera inedita caratteristiche apparentemente disparate e appartenenti a generi diversi, creando un mix che funziona a meraviglia ed è in grado di catturare fin dall'inizio e non lasciare andare facilmente il giocatore. La natura qui è chiaramente stilizzata, ma il rapporto con l'ambiente circostante è il fondamento del gameplay, che ci vede impegnati nella gestione di campi, nell'esplorazione e nel combattimento. Avendo ereditato la vecchia fattoria di famiglia, il protagonista si trasferisce a Stardew Valley per iniziare una nuova vita, ma quello che trova è qualcosa di molto più complesso e sfaccettato di quanto potesse pensare: oltre a coltivare diventa necessario esplorare dungeon, combattere mostri, raccogliere risorse, costruire oggetti e portare a nuova vita l'intero villaggio, al contempo magari anche curando qualche relazione sentimentale. Link diretto a Stardew Valley su Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons Nonostante possa non sembrare a prima vista, pochi giochi fanno provare il contatto con la natura come Animal Crossing: New Horizons. Ovviamente si tratta di un'interpretazione piuttosto fantasiosa e cartoonesca, ma non sono molti i titoli che ci pongono realmente di fronte all'avanzare delle stagioni, con le conseguenze che questo porta a flora e fauna in tempo reale. In Animal Crossing questi elementi hanno grande importanza, e il risveglio primaverile - per esempio - è reso con grande cura e grazia all'interno dell'isola, tra lo schiudersi dei fiori e l'arrivo di insetti, piante, pesci e frutti adeguati a questa fase dell'anno. Buona parte delle attività da portare a termine hanno a che fare con questi elementi naturali, dunque se volete un gioco che vi metta strettamente a contatto con la terra, gli alberi e gli animali, allora Animal Crossing: New Horizons è probabilmente una delle scelte più azzeccate che si possano fare, oltre al fatto che si tratta di un gioco dannatamente coinvolgente e in grado di catturare più o meno qualsiasi tipo di giocatore nei suoi meccanismi. Link diretto a Animal Crossing: New Horizons su Nintendo eShop

The First Tree The First Tree: un'immagine della volpe protagonista in uno scenario notturno Natura e umanità si fondono e mostrano i loro profondi punti di contatto in The First Tree, un affascinante gioco di esplorazione in terza persona che mette in scene due storie parallele: da una parte quella di una volpe in cerca dei suoi cuccioli perduti e dell'altra quella di un figlio, che recupera un legame con il proprio padre in Alaska. The First Tree è comunque incentrato sulla figura della volpe ed è questa che domina l'azione, con il giocatore intento a controllarla all'interno di meravigliosi paesaggi naturali, ma il suo progredire nel percorso si intreccia con la narrazione della storia del figlio, attraverso documenti, ricordi e segreti che vengono scoperti dall'animale nel suo vagare all'interno degli scenari. In questo crescendo verso la sorgente della vita ci si avvicina anche a una profonda riflessione su questa e sulla morte, in un parallelismo costante con le vicende della volpa e il suo progressivo viaggio verso il Primo Albero, che contiene il sé i segreti e i punti di contatto tra le due storie. Link diretto a The First Tree su Nintendo eShop

Story of Seasons Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, una scena del gioco Raduniamo in un'unica soluzione sia Story of Seasons: Friends of Mineral Town che Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, che sostanzialmente si equivalgono come struttura di gioco ed esperienza generale, con il primo forse più originale e caratteristico ma il secondo più recente e con alcune aggiunte interessanti, dunque si tratta di scegliere tra due titoli equivalenti. In entrambi i casi, si tratta di un'evoluzione del concetto di Harvest Moon con alcune integrazioni più volte all'avventura e all'esplorazione che non solo alla gestione e alla simulazione di vita. In pratica, si tratta di un'esperienza molto simile a quella di Stardew Valley tra coltivazione, ricerca di materiali, costruzione e gestione della fattoria e del villaggio, ma in questo caso il tutto è filtrato attraverso la particolare estetica nipponica, che può fornire una marcia in più se si ha la giusta predisposizione. Tra coltivazioni, sortite nella natura circostante e dialoghi con bizzarri personaggi, Story of Seasons è una digressione rilassante in un mondo indaffarato ma anche rilassante. Link diretto a Story of Seasons: Pioneers of Olive Town su Nintendo eShop

Link diretto a Story of Seasons: Friends of Mineral Town su Nintendo eShop

Shelter Generations Shelter Generations, la famiglia di linci protagonista della storia La serie Shelter è partita come progetto sperimentale innovativo, mettendo il giocatore nel ruolo di un animale selvatico alle prese con i pericoli costanti del mondo naturale e dell'uomo, il tutto rappresentato anche con uno stile grafico davvero unico. Shelter Generations rappresenta la raccolta completa dell'intera esperienza creata da Might & Delight, con tanto di aggiunte come storie interattive e la splendida colonna sonora, che in totale rappresenta una delle più affascinanti immersioni nella natura che si possano provare attraverso un videogioco. Protagonisti assoluti sono gli animali selvatici, le difficoltà che attraversano per sopravvivere e il forte legame che tiene unito il branco e la famiglia. Nel pacchetto troviamo avventure da diversi punti di vista: in Shelter 2 siamo una lince madre che alleva e protegge i propri cuccioli in un bellissimo e spietato mondo, mentre in Paws: A Shelter 2 Game la prospettiva si ribalta e ci troviamo nella pelliccia di un cucciolo che scopre le meraviglie e i pericoli della natura. Link diretto a Shelter Generations su Nintendo eShop

Cozy Grove Cozy Grove: un'immagine dell'isola che si colora portando a termine le quest È indubbio che Cozy Grove sia stato costruito guardando ad Animal Crossing e Stardew Valley, eppure, grazie anche alla sua curiosa caratterizzazione grafica, è riuscito comunque a trovare una propria identità specifica. Il suo tono tenero e malinconico è reso inconfondibile dal disegno 2D utilizzato come base per la costruzione dello strano mondo incantato in cui si svolge l'azione, che vede uno "spettro scout" alle prese con la rinascita di un'isola abitata da fantasmi. Questo strano tono a metà tra il romantico e il lugubre è qualcosa che non si trova facilmente altrove e trova in Cozy Grove una perfetta espressione, in un misto perfetto di caratterizzazione grafica, colonna sonora e bizzarre situazioni. Qui non si tratta ovviamente di richiamare la natura in senso realistico, ma vedere l'isola riacquistare progressivamente i propri colori e la propria vivacità in base alle nostre azioni è qualcosa perfettamente in linea con lo spirito primaverile che andiamo cercando tra i videogiochi presentati in questa selezione. Link diretto a Cozy Grove su Nintendo eShop